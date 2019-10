Booneschanskerbrug al twee jaar gestremd: Oldambt moet terug naar de tekentafel

De brug ten zuiden van Bad Nieuweschans werd al jaren als onveilig bestempeld. In juli 2017 besloot de gemeenteraad de brug te stremmen voor autoverkeer. Ook werd er een plan gemaakt voor een vervangende brug.

Te laag bedrag

Sindsdien ligt de brug er nog precies hetzelfde bij. Volgens Modderman omdat er tijdens de aanbesteding geen aannemer werd gevonden die de klus voor het maximumbedrag van 850.000 euro wilde uitvoeren.

'Daar gaat geen aannemer op inschrijven', zegt hij. 'En de bewoners zitten al twee jaar met die ellende. Sommigen van hen hebben de afgelopen twee jaar bij elkaar circa 7000 kilometer nodig gehad om om te rijden voor het kopen van bijvoorbeeld brood.'

Onder meer inwoners van het nabijgelegen Klein Ulsda klaagden afgelopen februari over toegenomen verkeershinder door omrijdende auto's.

Aannemers haakten af

Volgens wethouder Bard Boon hebben er destijds wel degelijk aannemers ingeschreven op de aanbesteding voor de vervangende brug. En ook voor het bedrag dat de gemeente er voor vrij had gemaakt.

'Voor die prijs kon de brug in goede staat teruggebracht worden. Alleen zijn de prijzen in de bouw het afgelopen jaar gigantisch gestegen. Daardoor hebben beide bedrijven zich teruggetrokken.'

Prijskaartje

Terug naar de tekentafel dus. Binnenkort zal de brug opnieuw onderwerp van gesprek zijn in de gemeenteraad van Oldambt. Dan liggen alle opties weer op tafel, zegt Boon.

'We moeten ons beraden op de nieuw ontstane situatie. Er zijn een aantal mogelijkheden: laten we het zoals het is? Halen we hem er helemaal uit zodat mensen moeten omrijden? Of gaan we hem vervangen?'

Bezuinigingen

Oldambt kampt met een miljoenentekort op de begroting en de gemeenteraad moet nog beslissen over een pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Die problematiek maakt de situatie rond de brug er niet makkelijker op, erkent Boon.

'Aan alle opties hangt een prijskaartje. Daar moeten we in het licht van onze financiële situatie een besluit over nemen.'

