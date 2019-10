Eritreër die vrouw en ongeboren kind ombracht, gaat in hoger beroep

Onderzoek van de politie bij de woning, in februari dit jaar (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 30-jarige man uit Leens die door de rechtbank in Groningen is veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor het doden van zijn echtgenote en haar ongeboren kind, gaat in hoger beroep.

De man legt zich er niet bij neer bij dat de rechtbank een hogere straf oplegde dan de twaalf jaar die door het Openbaar Ministerie was geëist.

Onherstelbaar leed

De rechters vonden de hogere straf rechtvaardig, omdat de man 'onherstelbaar leed' heeft veroorzaakt bij de nabestaanden, onder wie hun twee zoontjes. Die moeten nu verder zonder hun moeder en hun broertje of zusje dat op komst was. 'Met het schrijnend besef dat hun vader dit heeft veroorzaakt'.

Affaire

Het gezin uit Eritrea woonde in Leens waar de vrouw (23) door haar man werd gewurgd. Ze was op dat moment 23 weken zwanger. Het ongeboren kind was levensvatbaar.

De man meende dat zijn echtgenote een affaire had. Hij erkende dat hij de vrouw had geslagen. Hij kon zich niet herinneren dat hij haar had gewurgd. Hij zei dat hij zijn handen om de nek van de vrouw pas zag toen hij 'weer bijkwam'.

Black out

Mathieu van Linde, de advocaat van de man, voerde aan dat hier sprake kan zijn geweest van een bewustzijnsvernauwing. Door de extreme woede raakte de verdachte in een soort black out en was hij zich niet bewust van wat hij deed.

Volledig toerekeningsvatbaar

De rechtbank ging daar niet in mee. Alleen bij hoge uitzondering heeft dit verweer een kans van slagen. Dan zou de persoon van het cruciale moment absoluut geen herinnering meer hebben. Dat was volgens de rechter in deze zaak niet het geval. De man herinnerde zich meerdere momenten.

De psychiater heeft bij de man geen stoornis kunnen ontdekken. De rechtbank ging ervan uit dat de daad de man volledig kan worden aangerekend.

