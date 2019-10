Wiebes wil gaswinning in Waddengebied niet tegenhouden

De partijen deden deze oproep tijdens een commissievergadering van Economische Zaken en Klimaat.

Kwetsbaar

'We weten steeds meer over het effect van bodemdaling. Daarnaast zal de zeespiegel harder stijgen dan voorheen. Dit heeft consequenties voor het Waddengebied', zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee. Hij vraagt de minister het Waddengebied te ontzien. 'Waarom gaswinning in dit kwetsbare gebied?'

Ook niet in de omgeving boren

'We zijn in het Waddengebied aan het kijken om te starten met nieuwe winning. Dat is niet verantwoord', stelt Van der Lee. Hij vindt dat het Unesco Werelderfgoedgebied beter beschermd moet worden, omdat de biodiversiteit er groot is.

De Partij voor de Dieren heeft dezelfde zorgen als GroenLinks. Die partij vindt dat de minister de verleende vergunningen voor de gaswinning moet intrekken.

Gaswinning elders

Het CDA vraagt zich af waar GroenLinks het gas dan vandaan wil halen. 'Op het moment dat je zelf mijnbouwactiviteiten hebt in Nederland en je wint hier gas, dan hoef je dat gas dus niet uit Rusland te halen. Wat best het één en ander aan CO2 scheelt. Dat moeten we gaan reduceren. Dus eigenlijk vraagt GroenLinks om de uitstoot te verhogen', zegt CDA'er Agnes Mulder.

Als het aan Van der Lee ligt komt dit gas uit nabijgelegen landen zoals Noorwegen.

Proefboring

Het gasveld op twintig kilometer boven Schiermonnikoog werd in september 2017 ontdekt.

Een proefboring in februari vorig jaar wees uit dat er een winbare hoeveelheid gas in de grond zit.

Kluut en kanoet

Vooralsnog lijkt de gaswinning volgens minister Wiebes (VVD) geen negatief effect te hebben op onder meer de kluut en de kanoet in het Waddengebied. Definitief uitsluitsel moet eind dit jaar nog komen. Dan zijn de onderzoeken naar de vogelstand afgerond.

De aantallen kluten en kanoeten zijn niet verontrustend gedaald in 2018. Dat blijkt uit een eerste rapport van Sovon Vogelonderzoek.

Voorbarig

GroenLinks vindt het te voorbarig om te stellen dat de gaswinning geen effect heeft op de vogels. 'De gaswinning blijkt niet van invloed op de voedselvoorziening te zijn. Maar er kunnen meer dingen van invloed zijn op de situatie van de vogel', aldus Van der Lee.

Hij is bezorgd, omdat er signalen zijn dat er andere factoren zijn, waardoor het aantal vogels op plekken afneemt waar naar gas wordt geboord.

'Zorgvuldigheid boven snelheid'

Ook D66-Tweede Kamerlid Matthijs Sienot vindt dat het voorzorgsprincipe moet gelden en dat er geen gaswinning in het UNESCO-gebied moet plaatsvinden totdat alle onderzoeken zijn afgerond. 'Een vogelsoort kan maar één keer verdwijnen uit een gebied.'

Minister Wiebes laat in een reactie weten dat het leidend is dat er bij gaswinning geen schade ontstaat aan de natuur in de Waddenzee. Op allerlei manieren worden er volgens hem betrouwbare gegevens verzameld over de zeespiegel, bodemdaling en de vogelstand.

Hij is dus niet bereid om die onderzoeken af te wachten en de gaswinning in het Waddengebied tegen te houden.

