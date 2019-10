Liefde voor Groningen uitgebeeld in museum Bellingwolde

'Wat maakt Groningen mooi?' Die vraag stelde Museum de Oude Wolden in Bellingwolde aan kunstenaars. Het resultaat: 22 kunstwerken die de schoonheid van Groningen uitbeelden. Ze zijn vanaf zondag te zien in het museum.

Vrijdagmiddag krijgen de kunstenaars alvast een voorproefje van de tentoonstelling. De één zet de laatste puntjes op de i, terwijl de ander alvast aan het genieten is van de kunstwerken van collega's.

Klapperende deur

Paul Mulder en Albert Buring hebben een kunstwerk dat eruit springt: een klapperende deur. 'Zodra de herfst begint, begint de wind te waaien in de polder. Het is dan koud en guur om het huis. We hebben het proberen te verbeelden in dit kunstwerk', vertelt Albert Buring.

Paul Mulder en Albert Buring laten de klapperende deur zien (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)



In totaal waren er veertig kunstenaars die hun werk wilden exposeren in het museum. Het doel van de expositie is om de mooie kanten van Groningen te laten zien. 'Als je over Groningen leest dan lees je snel over aardbevingen, armoede, achterstand en krimp. Maar er zijn ook mensen die enthousiast zijn over Groningen en het hier ontzettend mooi vinden. Die kant wordt te weinig belicht', legt directeur Obby Veenstra uit.

Takken

Kunstenares Marijk Gerritsma weet wel wat er mooi is aan Groningen. 'Ik houd van Groningen vanwege de ruimte. Je kunt zo ver kijken en het ruikt hier lekker.'

De creatieveling is anderhalf jaar geleden van de Randstad naar Groningen verhuisd. 'Je hebt hier prachtige luchten met mooie gouden randjes er om heen. Dat zie je in de Randstad niet. Daar heb je allemaal horizonvervuiling wat je hier niet hebt', zegt ze.

Gerritsma heeft tekening van takken gemaakt met daaroverheen gedrukte inkt. 'Takken tekenen de lijnen van de lucht. Dat vind ik mooi', zegt ze.

Korenaren

Kunstenares Marian Smit verruilde acht jaar geleden Texel voor Groningen. 'Ik had uitzicht op zee en dat was heel mooi, maar ik zie liever een kaal omgeploegd stuk land', vertelt ze.

Marian Smit is acht jaar geleden verhuisd naar Groningen (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)



Ze heeft gouden korenaren gemaakt. 'Dat was veel werk', zegt ze. In totaal zijn het er 128. 'Velden met koolzaad en koren vind ik fantastisch.'

De liefde voor het Groninger landschap zit diep bij Smit. Op de vraag of ze Groningen ooit nog gaat verlaten antwoord ze het volgende: 'Ik ga hier niet weg. Als ik dood ga wil ik dat mijn as verstrooid wordt over een koolzaadveld. Op die manier ga ik hier weg.'

Blij met inrichting

Volgens de directeur zijn de kunstenaars blij met de inrichting. 'Ze hebben positief gereageerd. Het is dan mooi om te zien dat het harde werk niet voor niets is geweest', vertelt Veenstra. 'We hebben met zes mensen een hele week gebikkeld om dit voor elkaar te krijgen.'

De tentoonstelling wordt zondagmiddag geopend en is nog te zien tot 19 januari.

