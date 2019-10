Formule 1-race op Zandvoort krijgt Gronings tintje

Millimeter voor millimeter is circuit Zandvoort in kaart gebracht, in aanloop naar de Formule 1-race in mei volgend jaar. Het bedrijf Geomaat uit Hoogkerk is uitverkozen om alle metingen uit te voeren.

Dit bedrijf, gespecialiseerd in onder meer landmetingen, bracht eerder de vliegvelden van Leeuwarden en Eindhoven en het TT-circuit in Assen in kaart. Vorige week maandag was Zandvoort aan de beurt.

Snel en nauwkeurig

Dankzij contacten met enkele wegenbouwbedrijven kwam directeur Jolle Jelle de Vries in het zicht bij de architect van het circuit.

'Er zijn in Nederland drie bedrijven die dit werk doen, maar niemand meet zo nauwkeurig als wij. Bovendien konden we snel leveren. Dat was nodig gezien de tijdsdruk die er rond de race hangt.'

Architect

Het circuit in Zandvoort moet op een aantal punten worden aangepast. Zo moeten bochten worden veranderd, stukken worden verbreed en hellingshoeken worden afgevlakt.

Het Italiaanse architectenbureau Dromo gaat het circuit Formule 1-klaar maken. Om het ontwerp te maken, is een exact model van de huidige baan nodig.

Twee miljoen punten

Geomaat is de afgelopen twee weken met tien medewerkers aan het meten geweest. Door met een speciale auto over het circuit te rijden, werden twee miljoen punten per seconde gemeten en werd een 360-gradenbeeld gemaakt.