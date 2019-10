Bryan Adams-fan Dennis wil luchtgitaarwedstrijd winnen

De eerste prijs is een gesigneerde gitaar en een meet and greet met Bryan Adams.

Goed oefenen en kijken

'Die gitaar moet ik hebben, plus die meet and greet', zegt Keizer die in Appingedam geboren is en nu in Stad woont. 'Als je vaak op je kamertje luchtgitaar speelt en veel concerten van hem bekijkt, dan denk je: dit kan ik ook. En dan probeer je alle dingen te doen die hij ook doet.'

Reckless

De liefde voor muziek werd de 24-jarige Keizer met de paplepel in gegoten. 'Mijn vader had een grote cd-bak. Mij viel het album 'Reckless' op. Bryan Adams kijkt daarop een beetje boos de camera in. Toen ik de plaat ging luisteren, vond ik de muziek echt vet.'

Verzameling

Inmiddels heeft de Groninger meer dan vijfhonderd cd's van Bryan Adams. 'Ik heb onlangs de collectie van een verzamelaar in Schiedam overgenomen en die heb ik toegevoegd aan mijn eigen verzameling. Er zitten zelfs edities uit Japan en China bij.'

Goede kans

Keizer denkt dat hij een goede kans maakt om de luchtgitaarwedstrijd te winnen. 'De nummer 1 heeft een video van maar elf seconden. Haar kat ligt op schoot en daar zit ze een beetje tegen aan te pingelen. Maar er komen ook wat concurrenten aan die nu nog achter mij staan.'

De Groninger heeft in ieder geval al iets bijzonders van Adams. 'Een aantal jaren geleden heb ik bij een concert in Amsterdam zijn plectrum gevangen. Dat was ook wel echt vet.'

Stemmen op Dennis Keizer kan hier tot 27 oktober.