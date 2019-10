Warming-up: FC Groningen - RKC Waalwijk

Als je als FC Groningen de uitwedstrijden tegen PSV op het programma hebt staan, dan gaat iedereen uit van een overwinning voor de topclubs. Afgelopen week was het wat dat betreft niet anders.

Toch zullen ze bij FC Groningen met gemengde gevoelens terugkijken op de wedstrijden die in een tijdsbestek van vier dagen werden gespeeld. Tegen PSV kreeg Groningen in de laatste minuut pas definitief het deksel op de neus en tegen Ajax leidde de rode kaart van Django Warmerdam de nederlaag in. Had Groningen zonder die rode kaart dan wel een punt gepakt in Amsterdam? Het had zo maar gekund.

De vorm: FC Groningen

Ondanks dat het team van Danny Buijs slechts drie punten pakte uit de laatste vier wedstrijden is er best veel vertrouwen. Dat komt natuurlijk door de uitwedstrijden tegen PSV en Ajax. Groningen kwam goed gegroepeerd voor de dag en speelde tot twee keer toe een prima partij. Het spel een week eerder tegen PEC Zwolle was ook alleraardigst en die wedstrijd werd dan ook verdiend gewonnen.

Toch zal er voor de goal van de tegenstander, in aanvallend opzicht, meer moeten gebeuren. Er moeten gewoonweg meer kansen worden gecreëerd en doelpunten worden gemaakt.

Wat dat betreft is Charlison Benschop gretig. De spits die sinds een aantal weken de voorkeur in de basis krijgt wil niets liever dan zo snel mogelijk zijn eerste doelpunt maken. FC Groningen trainer Danny Buijs kon altijd iets extra's geven tegen oude clubs van hem. Benschop debuteerde voor RKC in het betaalde voetbal, dus wie weet geeft hem dat net dat laatste zetje.

Mo El Hankouri zal waarschijnlijk de plek innemen van de geschorste Django Warmerdam.

De vorm: RKC Waalwijk

Tegen Ajax en PSV kreeg Groningen wel de complimenten, maar niet de punten. RKC krijgt eigenlijk al het hele seizoen de complimenten over het spel, maar veel punten werden er door de mannen van Fred Grim nog niet gepakt. Alleen in de uitwedstrijd tegen FC Twente stapte RKC niet als verliezer van het veld. De ploeg heeft dus na acht wedstrijden slechts één punt verzameld en staat op dit moment op de laatste plaats in de eredivisie.

De laatste vijf wedstrijden leverden geen van allen een punt op. Doelman Vaessen moest maar liefst achttien keer de bal uit het net halen. En met 26 tegentreffers is RKC de meest gepasseerde ploeg in de eredivisie. FC Groningen is de ploeg die het minste scoort, dus dat is op voorhand een interessante statistiek.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal net als tegen PEC Zwolle het spel moeten maken. Tegen de Blauwvingers ging dat prima en het leverde de Trots van het Noorden de eerste thuiszege van het seizoen op.

Door de inbreng van Ahmed El Messaoudi en Ramon Pascal Lundqvist op het middenveld is Groningen ook voetballend tot meer in staat. De voorste linies worden makkelijker bereikt en de ploeg komt vaker in scoringspositie. De afronding is nog wel iets wat zorgen baart, want dat is nog niet wat het moet zijn.

Wat dat betreft is het voor Danny Buijs prettig dat Kaj Sierhuis weer op de bank plaats kan nemen. Naast hem zit Romano Postema. De jeugdspeler klopt nadrukkelijk op de deur en het lijkt dan ook een kwestie van tijd voor hij zijn eerste goal in het eerste van FC Groningen kan maken. Van alle acht doelpunten die door FC Groningen gemaakt werden, kwamen er maar liefst drie van Ajdin Hrustic. Ondanks een mindere wedstrijd tegen Ajax, is hij samen met Lunqvist uitstekend in vorm.

Historie

In de eredivisie speelden FC Groningen en RKC 21 keer tegen elkaar. Acht keer won FC Groningen. Vijf keer werd het gelijk en acht keer gingen de bezoekers er met de volle buit vandoor.

De laatste keer dat beide teams in de eredivisie tegenover elkaar stonden werd het 4-1 voor FC Groningen. Het broertje van één van de doelpuntenmakers staat vanavond bij FC Groningen op de rechtsback positie. Género Zeefuik zorgde in 2013 namelijk voor het tweede doelpunt van FC Groningen.

FC Groningen Live

De wedstrijd FC Groningen - RKC begint om 20.00 uur. De uitzending

van FC Groningen Live op Radio Noord start om 19.30 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Django Warmerdam is geschorst en Michael Breij heeft de ziekte van Pfeiffer.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Zeefuik; Matusiwa, El Messaoudi, El Hankouri, Hrustic; Lundqvist en Benschop

