Chileense familie vindt veilige haven in Delfzijl

Die vraag staat onder meer centraal in de expositie 'In Veilige Haven', die vrijdagmiddag van start ging in de bibliotheek in de havenstad.

Te gevaarlijk

Het platteland van Chili was jarenlang de thuishaven van de Mapuche-bevolking. Het is een van de oudste bevolkingsgroepen van het land. De Mapuche hadden weinig bezit, maar deelden eten, dieren en onderkomen met elkaar.

In de periode van dictator Pinochet veranderde het leven van de familie Railaf drastisch. De leiders van de Mapuche-indianen werden opgepakt, gemarteld en vermoord. Voor de familie was het te gevaarlijk om daar te blijven.

Thuis in Delfzijl

Ze gingen naar Nederland en kozen voor Delfzijl, waar woonruimte voor hen beschikbaar was. 'Ze vonden het hier prachtig. Het waaide, er liepen dieren over de wei, het was net zoals bij hen thuis', vertelt documentairemaker Ewald Wels.

Hij raakte in de loop der jaren bevriend met de familie, die in de omgeving bekend is geworden met een kringloopwinkel in Weiwerd. Nu zitten ze in Farmsum en woont een groot deel van de familie nog in de omgeving.

Film

Wels heeft de familie gevolgd en een documentaire over hen gemaakt. Hij is ook naar Chili geweest, waar de oudste dochter Rosario naartoe is verhuisd: 'Ze kon niet aarden in Nederland. Ze had altijd het gevoel ergens anders bij te horen', vertelt Wels.

In de film gaat het niet alleen over de dochter. 'Het gaat over het hele gezin, alle mensen die hier zijn gekomen. Ik ben ooit begonnen om een praatje met hen te maken en dat is uitgegroeid in een vriendschap en deze documentaire.'

Drie maanden

Komende maand zijn fragmenten van de film te zien in de bibliotheek van Delfzijl. Volgende maand wordt de documentaire vertoond in theater De Molenberg. De expositie duurt drie maanden.