Het mooiste dorp van Nederland viert feestje: trots én zorgen om toestroom toeristen

Elsevier had nog een aandenken meegenomen voor aan de muur (Foto: Jan Been / RTV Noord)

Heel Niehove was vrijdagavond uitgelopen om te vieren dat het dorp door Elsevier Weekblad is uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland. Dorpshuis De Eisseshof puilde uit.

Er was slagroomtaart, aangeboden door Elsevier Weekblad, zo groot dat ie in drie stukken naar de bovenzaal van het dorpshuis moest worden gebracht. Er werd gezongen door het dorpskoor Suxwort Zingt, er waren bubbels en er waren toespraken.



Toerisme

Trots zijn ze in Niehove op de prijs Mooiste dorp van Nederland. Dat wisten ze zelf natuurlijk al lang en ze vinden het in al hun bescheidenheid mooi dat de rest van het land dat nu ook weet. Zorgen zijn er ook, vooral over de mogelijke toestroom van toeristen. Maar dat zijn zorgen voor later en de gemeente Westerkwartier zegde toe om mee te denken om eventuele problemen het hoofd te bieden.

René van Rijckevorsel, adjunct-hoofdredacteur van Elsevier onthulde samen met Ard van der Tuuk, de kersverse burgemeester van Westerkwartier, een bordje bij de ingang van het dorp. Rijckevorsel erkende ruiterlijk dat hij nog nooit van Niehove had gehoord, maar een rondgang door het dorp had hem ervan overtuigd dat de jury het juiste dorp had gekozen.



Eerste mooiste dorp

Rijckevorsel: 'Het was voor het eerst dat we een dergelijke verkiezing hebben gehouden. Elk jaar doen we wel de beste gemeente van Nederland, maar een dorp uitroepen tot de mooiste is weer iets heel anders. Maar ik moet zeggen, de prijs is terecht. Het is een prachtig dorp en de ontvangst was geweldig. Ze zeggen wel eens stugge Noordelingen, maar daar is hier in Niehove geen sprake van.'

Burgemeester Ard van der Tuuk glom van oor tot oor. 'Nog geen achtenveertig uur burgemeester en nu al Nederlands kampioen.' Van der Tuuk prees vooral het authentieke karakter van het wierdedorp en de gemeenschapszin in Niehove. 'Van jong tot oud, iedereen doet mee en kijkt naar elkaar om.'



Knallend feest

Naast een bordje bij de ingang van het dorp kreeg Niehove een ingelijste cover van Elsevier. Om het feest nog groter te maken knalden de elf kinderen die in Niehove wonen tijdens het uitpakken van dat cadeau een partypopper met confetti in de lucht.

Lees ook:

- Elsevier: 'Niehove is het mooiste dorp van Nederland'