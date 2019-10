FC Groningen rekent na aarzelend begin vlot af met hekkensluiter RKC

De groen-witten stijgen hierdoor voorlopig naar de twaalfde plaats in de eredivisie met tien punten uit negen duels. Het was aan doelman Sergio Padt te danken dat de gasten na een kwartier niet zelf op voorsprong waren gekomen. Padt redde op grote kansen voor Elbers en Vente en tikte vlak voor de pauze, bij een 2-0 tussenstand, een geweldig afstandsschot van Rienstra net over de lat.

Openingstreffer

Groningen sloeg na twee vroege waarschuwingen zelf keihard toe. De openingstreffer kwam in de 21e minuut op naam van aanvoerder Te Wierik. Zeefuik dwong een vrije trap af, op vijf meter van de achterlijn.

Geweldige trap Hrustic

Hrustic nam de bal geweldig, hard en scherp. Te Wierik hoefde alleen maar voor zijn man te komen en schampte de bal met zijn hoofd achter doelman Vaessen. De thuisploeg was nu de betere ploeg en kwam een dikke vijf minuten voor de pauze op 2-0.

Bevrijdende goal Benschop

Weer was het de opgekomen Zeefuik die een cruciale rol vervulde. De rechtsback ging een combinatie aan met El Messaoudi, kreeg de bal terug en zette goed voor. Benschop was zijn directe tegenstander Mulder te snel af en prikte de bal met een uiterste krachtsinspanning in het doel.

Duel gespeeld

RKC-coach bracht Bakari voor de centrale verdediger Drost. De gasten wisten echter geen grote kansen, zoals aan het begin van de eerste helft, meer uit te spelen. Buijs bracht met nog een dikke twintig minuten op de klok Gudmundsson voor zijn moegestreden landgenoot Lundqvist. Aan alles was te voelen dat de Groningse voorsprong niet meer in gevaar zou komen.

Goal Gudmundsson

De definitieve beslissing viel een dikke tien minuten voor tijd. De gevaarlijke Mo El Hankouri bracht de bal prima voor. Gudmundsson hoefde niet lang na te denken en schoot de bal keihard vanaf twaalf meter achter de kansloze doelman Vaessen.

Degelijke zege

Een degelijke overwinning voor de thuisploeg na een aarzelende beginfase waarin het zomaar 0-2 had kunnen staan. Volgend weekend is er geen eredivisievoetbal vanwege een interlandprogramma. FC Groningen komt pas op zondag 20 oktober weer in actie. Tegenstander in het HCM-stadion is dan Sparta Rotterdam. De aftrap is om 14.30 uur.

Lees ook:

- FC Groningen - RKC Waalwijk: wie was de beste FC'er?