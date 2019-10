Te koop: museum met muziekinstrumenten in Eelde

Afgelopen jaar werd Dick Verel ernstig ziek en moest het museum tijdelijk sluiten. Verel is toen gaan nadenken over de toekomst van het museum. RTV Drenthe schrijft erover.

'Aanvankelijk was het plan dat we gewoon alles zouden sluiten, de instrumenten zouden verkopen en het dan liquideren. Maar nu steeds meer mensen zeggen dat het open moet blijven, ben ik het daar eigenlijk wel mee eens', zegt Dick Verel.

Huur opgezegd

Het museum is gevestigd in een prachtige villa in de bossen bij Eelde. De familie Verel gaat in ieder geval door tot 1 januari 2021, daarna is de huur opgezegd. 'De stichting waar van we het huren is inmiddels op zoek naar een nieuwe huurder. Ik hoop natuurlijk dat het iemand wordt die ook ons museum wil over nemen.'

Dure hobby

Een aantal geïnteresseerden heeft zich intussen gemeld. Probleem is meestal de financiën. 'We zitten natuurlijk op een dure plek. Je betaalt een stuk meer dan voor een gewone doorzonwoning', zegt Verel. 'En dan ben je er nog niet. Je hebt een aardige gasrekening, de hele exploitatie, accountantskosten, etc. Het is een hele dure hobby.'

De familie Verel gaat nog een dik jaar door en hoopt ondertussen dat mogelijke opvolgers zich zullen melden.