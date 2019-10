Buijs: 'We hebben een hele slechte wedstrijd gespeeld'

'We wilden er vanaf het begin meteen opklappen, maar dat kan niet als je in de eerste helft het veld zeventig meter lang maakt,' aldus de geagiteerde coach. 'Itakura en Van Hintum liepen alleen maar achteruit, dan kun je geen druk zetten. Veel spelers haalden hun niveau niet.'

Drie voldoende's

Buijs vond dat er maar drie spelers die een voldoende verdienden. 'Dat waren Sergio Padt, Deyo Zeefuik en Mike te Wierik. We hebben geluk dat Sergio ons in de beginfase op de been houdt anders kijk je snel tegen een achterstand aan.'

Blij voor Benschop

Wel was de trainer blij voor Benschop met zijn eerste goal. 'Die jongen werkt keihard. Dat is normaal vind ik. Natuurlijk is het dan heerlijk dat hij van de nul af is in de competitie. Over de wedstrijd wil ik kritisch blijven. We hebben nu twee weken de tijd om ons te verbeteren richting Sparta.'

Belangrijk in jubileumduel

Doelman Sergio Padt hield in zijn honderdste thuiswedstrijd FC Groningen op de been. 'Het is lekker om belangrijk te zijn voor het team,' zegt Padt. 'Ik wou me ook revancheren, onder andere voor die tegengoal van Dumfries namens PSV. Hier mag ik wel even van genieten.'

Niet spetterend

Ook Padt was niet te spreken over het niveau dat de club haalde tegen RKC. 'We kwamen gewoon goed weg dat we bij rust met 2-0 voorstonden, hadden achter kunnen staan. Het was niet spetterend. De drie punten zijn wel lekker natuurlijk.

Steun supporters

In de aanloop na deze jubileumwedstrijd bracht FC Groningen een filmpje naar buiten met de doelman waarin een aantal hoogtepunten van zijn thuisduels waren gemonteerd. 'Mijn mooiste moment vond ik de manier waarop de supporters mij steunden in de bekerwedstrijd tegen FC Twente. Dat was net na dat treinincident. Als ik daar nu nog aan terugdenk krijg ik weer kippenvel op mijn armen. Dat was erg mooi.'

Sprinten naar de kant

Aanvoerder Mike te Wierik was blij dat hij nu eens niet voor niks mee naar voren was. 'Het was een goede loopactie. Met iemand als Hrustic weet je dat die bal goed voor kan komen. Ik heb nog nooit zo hard gesprint na die goal richting bank haha. Liep meteen naar de materiaalmannen toe, dat had ik zo afgesproken. Die staan altijd voor ons klaar. Ik wou het met hen vieren.'