'Loppersum klikt het meest over bijstandsfraude'

In Loppersum klikken bewoners relatief het vaakst over bijstandsfraude. Dat blijkt uit een onderzoek van De Volkskrant onder gemeenten met een speciaal meldpunt bijstandsfraude.

Loppersum krijgt volgens de krant jaarlijks 66 tips binnen over fraude, terwijl er 240 bijstandsgerechtigden wonen. Het is onbekend of er meerdere meldingen over dezelfde persoon zijn binnengekomen.

Groningen juist weinig

Bewoners tippen de gemeenten anoniem door onder meer een online formulier in te vullen of te bellen. Uiteindelijk blijkt dat er bij 30 tot 70 procent van de tips (afhankelijk van de gemeente) daadwerkelijk sprake is van fraude. Per gemeente zijn er grote verschillen.

Ook de gemeente Pekela staat in de top 10 van gemeenten waar het meest wordt geklikt. In Groningen wordt juist erg weinig geklikt. Veendam en Oldambt staan in de middenmoot. Andere gemeenten hebben geen meldpunt of reageerden niet op de vragen van de krant.

Niet volledig

Het onderzoek van De Volkskrant geeft geen volledig beeld. Van alle 335 gemeenten, reageerde tachtig procent op de vragen van de krant. 149 hebben een speciaal fraudemeldpunt. Een groot deel van de gemeenten houdt niet bij hoeveel tips er binnenkomen.