Expeditie Grunnen in militaire sferen

Uithuizermeeden gaat vandaag even terug in de tijd tijdens het Historisch Militair Treffen. Zo'n zestig legervoertuigen maken zich op voor het defilé en tussen al die historie staat het oranje busje van Expeditie Grunnen.

'Moet je dat zien!', zegt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer. Hij wijst naar een oud pantservoertuig. 'Wie kan me hier wat over vertellen?', drie mannen uitgedost in uniform wijzen tegelijkertijd naar chauffeur Nico Wolters.

'Wat een mooi ding, joh', merkt Niemeijer op, 'Wat kost dat nou eigenlijk?', vervolgt hij. 'Dan moet je gauw denken aan zo'n 30.000 euro', antwoordt Wolters. Niemeijer schrikt een beetje van het bedrag: 'Een dure hobby dus!' Wolters ziet dat anders, 'Je moet het zien als investering, ik heb er nu heel veel plezier van en op mijn oude dag kan ik hem dan mooi verkopen.'

Ook in Expeditie Grunnen:

- Kees mist de bankjes in de stad

- De grootste pompoenen in Leek

- Een speciale hond tegen de opkomende wolf

- Het trucje met de handen werkt ook tegen bijen

- Opa & Jelte zijn op pad door Tolbert

- Net terug van vakantie en nu weer op 't busje

- Een kat in het nauw, maakt rare sprongen op de trampoline

- Salah maakt het huisje van zijn zoon woonklaar

- We zijn nog nooit Den Horn geweest met Expeditie

- Nationale kringloopdag: zit er nog er nog wat leuks tussen?

