Maurice Smit wint de Eemsmondloop

Hardloper Maurice Smit uit Delfzijl heeft de winst gepakt in de COOP Eemsmondloop over 10 kilometer.

Smit finishte in 34 minuten en 38 seconden en had een voorsprong van veertien tellen op Wouter Dijkstra uit Zuidwolde. Jetze Genee uit Makkum werd derde in het veld van bijna honderd lopers, hij finishte één minuut en één seconde na winnaar Smit.

In de vrouwenwedstrijd had Hendrike Oosterhof uit Den Haag een gemakkelijke middag. Met haar winnende tijd van 38 minuten en 38 seconden was ze maar liefst vijf minuten en twee seconden sneller dan Annemarije Souer uit Bedum.

Simone Binnema uit Eenrum kwam in het veld van ruim dertig loopsters als derde over de eindstreep, zij verloor bijna zeven minuten op winnares Oosterhof.

De Eemsmondloop was de voorlaatste van zes wedstrijd in het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit. De finalewedstrijd is over twee weken: de Ekensteinloop in Appingedam.