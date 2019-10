Brabantse winnares vakantiehuis bij verloting gymclub

De verloting in De Kruisweg in Marum (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De verloting vond zaterdag plaats in zalencentrum De Kruisweg. Veel lotenbezitters zaten in de zaal in de hoop op het winnen van de hoofdprijs ter waarde van 150-duizend euro. Ook via een livestream op Facebook werd de trekking in den lande gevolgd.

Op vakantie

De prijswinnares zat niet in de zaal werd telefonisch op de hoogte gebracht. Acro Academy had bedacht om de winnaar naar Gasselternijveen te laten komen om in de vakantiewoning te overnachten, maar dat ging niet door.

'In zit op dit moment in Amerika, dus ik kan niet komen. Ik ben hartstikke blij met de prijs', liet De Bruil telefonisch weten. 'Ik ben Drentse van geboorte en het was mijn grotemensendroom om een vakantiewoning in mijn geboorteprovincie te hebben.'

Nieuwe sportzaal

Naast de vakantiewoning werden ook een auto, een reischeque en andere kleinere prijzen verloot. De trekking werd onder het toeziend oog van een notaris verricht door Herre Zonderland (broer van turner Epke).

In totaal werden drieëndertigduizend loten verkocht. Een lot kostte drieëndertig euro. Met de opbrengst gaat Acro Academy een sportzaal bouwen.

Jorrit Veenstra van Acro Academy was overdonderd door het succes van de loterij. 'Uit het hele land hebben mensen loten gekocht. Er was ook iemand die in een keer drieëndertig loten heeft gekocht.' Aanvankelijk zou de trekking later plaatsvinden, maar omdat het laatste lot al op 25 september was verkocht, besloot de organisatie eerder te houden.

