Donar deelt dankzij uitblinkende Williams Jr. forse tik uit aan Den Bosch

Man van de wedstrijd was ongetwijfeld Matt Williams Jr. namens de thuisploeg. Alles viel voor hem, vooral in het vierde kwart. Hij kwam uit op 35 punten waaronder acht rake driepunters. In een goed gevuld Martiniplaza kenden de Groningers een bliksemstart. De schoten vielen, er werd scherp gespeeld en de verdediging stond als een huis. De ploeg van coach Erik Braal raasde doeltreffend over het veld en overklaste de gasten in de eerste helft volledig.

Groot verschil

Na tien minuten basketbal was het verschil al opgelopen tot twaalf punten: 26-14. De enige speler die zich aan de malaise wist te ontrekken bij Heroes den Bosch was Elijah Wilson. Hij nam in de eerste helft twaalf punten voor zijn rekening.

Spectaculaire scores

Nam niet weg dat de Brabanders bij rust tegen een 48-25 achterstand aan keken. Coach Jaumin moest in meerdere time-outs vluchten en haalde zijn startende spelverdeler Siyani Chambers halverwege het tweede kwart naar de kant. Een dunk van Thomas Koenis en een spectaculaire score van Donte Thomas kregen het Groningse publiek op de banken.

Comeback Den Bosch

In de tweede helft kwam Heroes goed terug in de wedstrijd. Donar werd onder druk gezet en het verschil liep terug naar slechts negen punten: 53-44. De thuisploeg herstelde zich en het verschil liep weer wat op.

Williams Jr. vs Wilson

Een duel in het duel was de strijd tussen Matt Williams Jr. bij de thuisploeg en Elijah Wilson bij Den Bosch. Beide spelers droegen hun team en stonden lang op 22 punten per persoon. Na het derde kwart was het 65-53 waardoor het verschil terug was gelopen naar twaalf punten.

Publiekswissel Williams Jr.

In het laatste kwart waren het de opeenvolgende scores van Williams die de Groningers in veilige haven schoten. Coach Braal haalde zijn uitblinker onder luid applaus van het publiek vijf minuten voor tijd naar de kant en bracht hem in de slotfase weer in.

Uit tegen Feyenoord

Donar kent zo een prima seizoenstart met vier punten uit twee duels. Aanstaande dinsdag spelen de Groningers de uitwedstrijd in Rotterdam tegen Feyenoord. Aanvang in het Topsportcentrum is 19.45 uur.