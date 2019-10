Sparks in eerste thuiswedstrijd strijdend ten onder tegen Loon Lions

Martini Sparks heeft zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Loon Lions met 58-76 verloren. De basketbalsters knokten in sporthal Scharlakenhof voor wat ze waard waren, maar moesten hun meerdere erkennen in de opponent uit Landsmeer.

Stoppels interim-trainer

Na het vertrek van coach Glenn Pinas is Klaas Stoppels voorlopig op interim basis de trainer van het eerste team. De formatie uit Haren is hard op zoek naar een permanente oplossing. Stoppels staat in ieder geval de komende twee weken nog voor de groep. De geboren stadjer traint normaal gesproken de jeugd bij Basketball Academy Groningen en was onder andere twee jaar hoofdcoach bij Aris Leeuwarden.

Moeizame start

Mede door de spanningen van de afgelopen weken kwam Sparks moeizaam uit de startblokken gezien een vlotte 0-7 tussenstand in het eerste kwart. De vrouwen herpakten zich en na het eerste kwart was het 9-13 voor de gasten.

Lions fysiek te sterk

Sparks bood verder behoorlijk tegenspel. Bij rust was het 25-33. Na de onderbreking had Sparks te weinig antwoord op het fysieke spel van Loon Lions. Het was 42-61 na dertig minuten en daarmee was het definitieve verschil gemaakt.

Hekkensluiter

Topscorer aan de kant van de thuisploeg was Daniëlle Pruijs met dertien punten. Kirsten Simpson eindigde met tien punten ook nog net in de dubbele cijfers. Sparks is puntloos hekkensluiter in de eredivisie na twee wedstrijden.

Lees ook:

- Stuurloos Sparks toont karakter en opent seizoen met nipte nederlaag