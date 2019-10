Williams Jr.: 'Dankzij mijn zelfvertrouwen kon ik blijven gaan'

Grote man aan de kant van Donar in het duel tegen Den Bosch was Matt Williams Jr. Met 35 punten en acht rake driepunters hielp hij de Groningers over een moeilijk moment heen.

Williams evenaarde bijna het driepuntsrecord van Travis Young uit 2006 dat op negen rake drie'tjes blijft staan. 'Ik was me niet bewust van het record,' aldus Williams Jr. 'Ik wist wel dat Thomas Koenis vorig jaar in Europa zeven rake driepunters had geschoten. De adrenaline en energie voor mijn spel krijg ik van mijn teamgenoten. Daardoor heb ik veel zelfvertrouwen en kan ik blijven gaan.'

Bescheiden blijven

Williams wil niet teveel nadruk leggen op zijn eigen prestatie.'Ik probeer bescheiden te blijven, doe het voor het team. Vandaag is het mooi dat we gewonnen hebben, maar verdedigend moet het een stuk beter. Morgen vrij, maandag ben ik weer klaar om te gaan werken,' besluit Williams Jr.

Genieten van Williams Jr.

Coach Erik Braal is blij dat hij een spelers als Williams Jr. onder zijn hoede heeft. 'Ik geniet van hem, van zijn inzet en werkethiek. Ook verdedigend doet hij er alles aan. Dat is genieten. We hadden zijn scores vanavond ook echt nodig, hij heeft ons er doorheen gesleept toen we even niet tot scoren kwamen.'

Kritisch

Braal was blij met het resultaat, maar niet met de tweede helft van zijn ploeg. 'Het is fijn dat je ondanks zo'n zege toch kritisch kunt zijn. De eerste helft was echt heel goed en waren we verdedigend als beton, ze kwamen er niet door. De tweede helft was gewoon zwak. Verdedigend lieten we teveel steken vallen. In dit team zit heel veel en dat wil ik veertig minuten lang zien.'

Blessure Leon Williams duurt langer

Leon Williams ontbrak opnieuw bij de Groningers en het ziet er niet naar uit dat hij op korte termijn zijn rentree kan maken. 'Dat kan inderdaad nog wel even duren,' beaamt Braal. 'In de oefenwedstrijd tegen Oldenburg klapte hij door zijn enkel. Het leek eerst niet zo ernstig, maar blijkt niet zo snel te herstellen als wij eerder hadden gehoopt. De medische staf is druk met zijn herstel bezig. We moeten hem de komende weken helaas wel missen.'

Lees ook:

- Donar deelt dankzij uitblinkende Williams Jr. forse tik uit aan Den Bosch