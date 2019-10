Bentums linker is goud waard voor Be Quick

Be Quick heeft de smaak goed te pakken in de Hoofdklasse A. Zaterdagavond werd er op de eigen Esserberg met 2-1 gewonnen van Alphense Boys. Arnoud Bentum was zoals wel vaker de matchwinner.

Door de zege staat Be Quick op de zevende plaats met acht punten uit vijf wedstrijden. Dat is stukken beter dan vorig seizoen. Toen kende de ploeg een stroeve start en moest er tot in de laatste speelronden geknokt worden tegen degradatie.

Streng voor elkaar

'Vorig jaar hadden we een leegloop en moesten we helemaal opnieuw beginnen. Dat is nu niet het geval. Met een paar versterkingen erbij staat het team goed. We zijn duidelijk en streng voor elkaar in het veld', stelt Bentum.

Oktoberfest

Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd scoort Bentum het winnende doelpunt. Het is zijn vierde goal van het seizoen. Hij raakt de bal niet eens lekker. 'Ik kapte de bal voor m'n linker. Dat is niet mijn favoriete been, maar soms moet je wat geluk hebben. Hij valt erin en dat is lekker.'

Bentum stort zich na het gewonnen duel in het feestgedruis. Traditiegetrouw wordt op de club een Oktoberfest gehouden. Daarom wordt er op zaterdagavond al gespeeld. Het blikje cola van Bentum zal snel ingeruild worden voor een ander drankje. 'Eerst even wat suikers erin, douchen en een ander 'pakkie' aan. Het wordt een fijne avond denk ik.'