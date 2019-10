Ook vuilniswagens moeten groener in Groningen

Dat heeft de gemeente afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Amsterdam, Rotterdam en Tilburg maakten die deal al eerder met het ministerie, Groningen sluit zich daar nu bij aan.

Waterstof

De afspraak past volgens GroenLinks-wethouder Glimina Chakor in de duurzame ambities van de gemeente. Toch klinkt 2030 nog erg ver weg.

'Het is zeker niet zo dat we wachten tot 2030', vertelt Chakor. 'We zijn nu al bezig met het vergroenen van ons wagenpark. Zo hopen we eind volgend jaar al zes vuilniswagens op waterstof te laten rijden.'

Twee keer zo duur

In totaal telt de gemeente Groningen zo'n vijftig vuilniswagens. Vervanging is niet goedkoop: een schoon exemplaar kost volgens Chakor twee keer zoveel als een wagen op diesel.

'Gelukkig krijgen we hiervoor vanuit Europa subsidie. En ze gaan langer mee en hebben minder onderhoud nodig, daarmee verdienen we de investering ook terug.'

Voorbeeldfunctie

Naast de vuilniswagens wordt ook de rest van het wagenpark op termijn vervangen. Chakor: 'We hebben natuurlijk al een aantal auto's op waterstof rijden. En onze ambitie is om in 2030 schoon te rijden, we hebben als gemeente ten slotte wel een voorbeeldfunctie.'

Of die deadline ook haalbaar is, durft de wethouder niet te zeggen. 'Het hangt ook van de financiën af. Als we subsidie krijgen, zoals bijvoorbeeld voor de vuilniswagens, kan het wel.'

