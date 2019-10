Week van de Scheids: 'We willen de spelers plezier bezorgen'

Het is de 'Week van de scheidsrechter'. De KNVB vraagt in de tweede week van oktober aandacht voor respect voor de leiding in het veld.

'Wij bezorgen de spelers plezier', zegt Adem Secer uit Woltersum. Hij floot zaterdag de wedstrijd in de derde klasse tussen SC Stadspark en Groen Geel. Probleemloos geeft hij negentig minuten lang leiding aan de stadsderby. De wedstrijd eindigt in een gelijkspel: 1-1.

De kaarten houdt de arbiter van Turkse afkomst niet op zak. 'Ik kon niet anders. Soms is het wel zuur dat een speler een tweede gele kaart krijgt, maar dat hoort erbij.'

Balans vinden

Martin Schipper van de scheidsrechtersvereniging COVS uit Groningen licht het belang toe van de jaarlijkse week van de scheidsrechter. 'Het gaat om balans vinden tussen de leiding en de sporters. Ook langs de kant van het veld.'

Scheids in het zonnetje

De beide aanvoerders hoorden pas kort voor de wedstrijd over de actie. 'Ik vind het wel terecht dat de scheidsrechters in het zonnetje worden gezet want ze krijgen vaak kritiek over zich heen.' vindt Groen Geel captain Thomas Metzemaekers.

Zijn collega Danny Schuurman van SC Stadspark vult aan: gezeik is er altijd op derde klasse niveau. Zolang de scheidsrechter er lol in heeft, is het een leuke dag.'