Vlagtwedde opgeschrikt door reeks auto-inbraken

Uit de auto van een bestuurslid van de Hengelsportvereniging Westerwolde werd namelijk diens complete uitrusting gestolen. 'Hij heeft alleen nog een oude hengel over', zegt Jan Steenhuis, de voorzitter van de vereniging.

2.500 tot 3.000 euro

Een zijraampje van de auto werd ingetikt. De spullen die zijn buitgemaakt waren volgens de voorzitter waarschijnlijk tussen de 2.500 en 3.000 euro waard.

'Hij had een hele speciale viskist, met vierkante poten. En zijn werphengels, zijn vaste hengels: alles wat je als visser gebruikt had hij erin zitten.'

'Behoorlijk schrikken'

Het was volgens Steenhuis behoorlijk schrikken. Zaterdagochtend kwam zijn vereniging bij elkaar voor de laatste wedstrijd van het seizoen.

'Toen kwam één van onze bestuursleden eraan, die vertelde dat zijn auto was leeggehaald. Hij heeft niets meer, alleen nog dat oude hengeltje dus.'

Geen spullen meer in de auto

De gebeurtenissen zorgen ervoor dat voorzitter Steenhuis geen spullen meer in zijn auto achterlaat. 'In één nacht is dit allemaal gebeurd, en dat is heel vervelend.'

Opletten op Marktplaats

Intussen let Steenhuis goed op of hij de spullen van zijn viscollega tegenkomt op Marktplaats. 'Ik zit behoorlijk te kijken, ja. Bovendien weten veel mensen dat het gebeurd is, dus het spul verkopen is niet makkelijk.'

En het mede-bestuurslid? Hij kan de komende tijd toch blijven vissen, zolang het weer het toelaat althans. Andere leden van de vereniging hebben namelijk al wat oude visspullen ter beschikking gesteld.

Met elkaar te maken

De politie sluit niet uit dat de auto-inbraken met elkaar te maken hebben, en neemt dit mee in het onderzoek.