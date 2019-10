Vol was het zondagmiddag in de Dorpskerk van Midwolda. Meer dan 350 mensen kwamen luisterden naar de muziek van Johnny Cash, naar het Gronings vertaald door Olaf Vos en Alex Vissering.

De koster plaatste nog extra stoelen in de gangpaden, maar de belangstelling was zo groot dat sommige bezoekers er niet meer bij konden.

Veenhoezen Blues

'Aan het begin van de week waren er dertig kaartjes verkocht. Halverwege de week stond de teller op honderd. Dat er zoveel mensen op afkwamen, had ik niet verwacht', zegt Vos, die na afloop nog een beetje beduusd was.

De zangers vertaalden de teksten van Cash naar het Gronings. Give my love to Rose werd 'Geef mien laifde aan Roos' en de Folsom Prison Blues doopten zij om tot de 'Veenhoezen Blues'. Ze werden begeleid door de band VanDeStraat en het Hinsz-orgel van de kerk.

Hallelujah

Organist Ludolf Heikens maakte tijdens het voorprogramma al diepe indruk op het toegestroomde publiek. Zijn vertolking van Leonard Cohens Hallelujah zong de hele kerk mee. Het ontroerde mensen. Eén van de toeschouwers pinkte een traantje weg en kreeg een hand van haar buurvrouw.



'Beetje improviseren'

De Cash-nummers zorgden voor een gezellige blues-sfeer in de kerk. Sommige bezoekers probeerden mee te zingen, maar dat was bij dit concert lastig. De tekst was niet in het originele Engels, maar één op één vertaald naar het Gronings.

'Ze hebben hier heel veel werk van gehad, vooral Olaf. Het is lastig om het zo te vertalen naar het Gronings. Soms klopt het niet en moet je even wat improviseren, maar het was echt bijzonder', zegt Nico Heikens, de oom van organist Ludolf.

Het concert smaakt voor velen naar meer (Foto: Martin Drent)



Op tour

Voor de mensen die er niet bij konden zijn, is er een sprankje hoop. Vos en Vissering willen volgend jaar vaker een Cash-concert geven.

'Dit was een experiment, maar het is zo'n succes dat we overal in de provincie willen optreden. Johnny Cash trekt meer volk dan Onze-Lieve-Heer, de kerken zitten dan helemaal vol', zegt Vissering lachend.