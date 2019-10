Lopend Vuur: Er is niks mis met een opvoedkundige tik

Volgens de Telegraaf geeft een nieuwe wet kinderen dezelfde rechten als volwassenen. Daarbij is elke vorm van ongewenste klappen strafbaar.

In Nederland is de opvoedkundige tik sinds 2007 verboden. Voor sommige ouders is een tik voor de billen van kinderen die even niet te corrigeren zijn, een prima opvoedmethode. Anderen zien er kindermishandeling in.

Hoe denk jij hierover?

