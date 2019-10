'Schrijnend, al die lege stoeltjes in het stadion'

'Het lijkt wel alsof het stadion per wedstrijd leger wordt', merkt presentator Edwin Pasveer op in de sportdiscussie van radioprogramma Edwin op Noord.

Zorgwekkend

'Het is wel zorgwekkend', vindt FC Groningen-watcher Stefan Bleeker. Volgens hem zijn er dit jaar wel iets meer seizoenkaarten verkocht dan vorig jaar. 'Maar het is toch schrijnend als je dit ziet hoor.'

Verschillende speeltijden

Wat is de oorzaak van deze ogenschijnlijke leegloop? 'Wat niet meehelpt is dat alle wedstrijden op verschillende tijdstippen beginnen', vindt Bleeker. 'Ik kan me voorstellen dat het daardoor minder aantrekkelijk wordt om een seizoenkaart te kopen.'

'Als je vroeger een seizoenkaart kocht, wist je dat je eens in de twee weken op zondagmiddag om half drie in het stadion zat. Dit seizoen is dat bij Groningen-Sparta, over twee weken, pas de eerste keer. Er zijn genoeg mensen, misschien vooral op leeftijd, die zeggen: ik ga niet op zaterdagavond in het donker naar het stadion.'

Gebrek aan vedettes?

Dat het publiek niet massaal naar het stadion komt, zou ook kunnen liggen aan het gebrek aan vedettes op het veld. 'Voor welke speler ga je nou echt naar FC Groningen kijken?', vraagt Niiwino Geertsema zich af.

'De enige speler die die rol zou kunnen hebben, is Hrustic', vindt Bleeker. 'Maar hij was afgelopen vrijdag ook niet best.'

Analist Barend Beltman is het met hem eens. 'We hebben best een aardige ploeg, met een Hrustic die wat extra's kan doen. Gewoon niet te hoge verwachtingen hebben.'

Tijdrekken afgestraft

Hoe belangrijk een vol stadion kan zijn, bleek vrijdag nog eens. Toen de FC bij een 2-0 voorsprong tegen RKC tijd begon te rekken, reageerde het publiek daar direct afkeurend op. Met resultaat, blikt Bleeker terug.

'Daardoor dachten een paar spelers: oeh, nu moeten we even wat doen. Ze gingen volle bak druk zetten, waardoor Groningen uiteindelijk een hoekschop kreeg. Daaruit werd nog gescoord ook.'

