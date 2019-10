Einde in zicht voor GasTerra, 165 banen weg

Dat schrijft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Voor de ongeveer 165 medewerkers komt een sociaal plan. De medewerkers van GasTerra zijn maandagochtend over het besluit geïnformeerd.

Helft eigendom Staat

Het handelshuis is voor de helft eigendom van het Rijk en voor de helft van oliegiganten Shell en ExxonMobil. Het bedrijf boekte vorig jaar nog een omzet van 11,2 miljard euro.

De aandeelhouders hebben de directie van GasTerra gevraagd een plan te maken voor de afbouw van het bedrijf. Pas dan wordt duidelijk wanneer het bedrijf definitief stopt.

Laatste fase

'De activiteiten van onze onderneming zijn nu in hun laatste fase beland', zegt directeur Annie Krist van GasTerra. 'Maar blijven in de jaren die komen nog net zo essentieel als ze in het verleden waren.'

'Het is nu onze belangrijkste opdracht om de geplande afbouw verantwoord vorm te geven, met inachtneming van de belangen van ons personeel en alle overige partijen.'

Ondernemingsraad

Voorzitter Klaas Hoekstra van de ondernemingsraad van GasTerra kan nog niet reageren op het nieuws: ''We moeten nog tot ons nemen wat dit precies betekent. We hebben daar vrijdag overleg over met de directie. Zo moet er nog gepraat worden over een sociaal plan voor het personeel. Maar dit lijkt wel de helderheid te verschaffen waar we op zaten te wachten.'

Lees ook:

- Ondernemingsraad Gasterra wil snel duidelijkheid over toekomst

- D66 maakt zich zorgen om personeel GasTerra