Frustraties bij renovatie woningen Westerlee: 'Het is een chaos'

Woningcorporatie Acantus is bezig 25 huurhuizen in de straat te verduurzamen. Maar de uitvoering is volgens de bewoners allerbelabberdst.

Eén 'noodhuis'

Tijdens de verbouwing moeten de huurders in principe thuis blijven wonen. Voor noodgevallen is één huis beschikbaar als 'douchewoning'.

De afgelopen week zaten daardoor vijf volwassenen en vijf kinderen in één huis. Onder hen een hoogzwangere vrouw.

Chaos

Volgens een van de bewoonsters is er schade aan de huizen door de werkzaamheden, zitten er gaten in het dak die provisorisch worden gedicht, komt personeel niet opdagen en loopt de afwerking vertraging op.

'Het is een chaos. Het raakt ons allemaal. Wij krijgen 500 euro ter compensatie. Wij vinden dat Acantus met wat meer over de brug moet komen', zegt bewoonster Saskia.

Voortdurend contact

Acantus herkent zich niet in het beeld dat door de bewoners wordt geschetst. 'We staan voortdurend in contact met de bewoners. We proberen alle dingen op te lossen. Wij vinden het dan ook jammer dat er nu via de media wordt gecommuniceerd', zegt een woordvoerder van Acantus.

We snappen dat de verbouwing impact heeft Acantus-woordvoerder

De woningcorporatie is ook niet bekend met schade en personeel dat niet op komt dagen.

'We snappen dat de verbouwing impact heeft. We proberen er zo veel mogelijk rekening mee te houden. De mensen krijgen daarentegen een bijna nieuw en energiezuinig huis. Inmiddels zijn er zes huizen gereed en volgens ons naar volle tevredenheid', aldus de woordvoerder.