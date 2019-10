Nieuwe tunnel Paterswoldseweg nadert voltooiing

De nieuwe tunnel onder het spoor bij de Paterswoldseweg in Stad is bijna klaar. Fietsers krijgen de primeur: zij kunnen vanaf 8 november als eerste gebruik maken van de nieuwe onderdoorgang.

De tunnel is nodig omdat er vanaf eind volgend jaar meer sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden gaan rijden.

Busbrug verdwijnt

Voordat de werkzaamheden helemaal klaar zijn, moet er nog het een en ander gebeuren. Op dit moment ligt het pas gestorte betonnen brugdek bovenop de tunnel te drogen. 'Die moet eerst van voldoende kwaliteit zijn voordat er beweging op mag komen', vertelt bouwmanager Rick Valk van ProRail.

Vanaf de derde week van november kunnen de bussen over hun nieuwe baan rijden. De tijdelijke busbrug die nu nog over de Paterswoldseweg ligt, verdwijnt begin november. In de tussenliggende periode worden de bussen omgeleid.

Omfietsen

De spoorwegovergang voor fietsers en voetgangers die nu nog bereikbaar is, vervalt vanaf 1 november. In plaats daarvan kunnen fietsers tot 7 november gebruik maken van de overweg bij de Peizerweg of over het Emmaviaduct fietsen. Vanaf 8 november kunnen fietsers dus door de nieuwe tunnel.

Half december gaat de brug ook open voor al het overige verkeer.

Weer kan spelbreker zijn

Op dit moment wordt in de tunnel nog gewerkt aan de stenen wandbekleding. Valk verwacht dat het werk volgens schema zal verlopen.

'Alleen het weer kan nog een spelbreker zijn. Bij extreem weer kan het zijn dat de tunnel niet helemaal afgebouwd kan worden.'

Werkzaamheden herfstvakantie

Om de extra sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden mogelijk te maken, voert ProRail tijdens de herfstvakantie nog verschillende werkzaamheden uit. Zo wordt bij het Wilhelminapark in Zuidhorn een tweede spoordek aangelegd, wordt de spoorbrug bij kanaal Zuidwending vervangen en wordt de brug over het Hoendiep in Hoogkerk verstevigd. In Zuidhorn wordt het spoor verlengd en verbreed.

Door die werkzaamheden ligt het spoor er tussen 16 en 27 oktober uit tussen Groningen en Zuidhorn. Arriva zet in die periode bussen in. Ook rijdt er een snelbus tussen Leeuwarden en Groningen.

