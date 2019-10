Bewoners Dr. Tijdensstraat worden gek van overlast renovatie

'Het is hier een zootje. Gewoon een grote zooi en ik ben er helemaal klaar mee', zegt bewoner Johan Boers met stemverheffing. Bouwvakkers, monteurs en stratenmakers zijn volgens hem al vier weken bezig met de werkzaamheden.

Hoofdpijn

Het frezen van voegen zorgt voor de meeste overlast. Lopend door de galmende gangen van het complex is het ook lastig zonder gehoorbescherming uit te houden als je in de buurt van de werkzaamheden komt.

Ook de 88-jarige Jan Potze ervaart last van de werkzaamheden. 'Ik heb last van het lawaai. Ik loop de hele dag met hoofdpijn rond en je ziet hier niemand van de Woonzorg', vertelt de bejaarde man.

De druppel

'Je gaat met lawaai op bed en je komt er weer vanaf met lawaai', vertelt een andere bewoner. 'Ik heb overdag de tv aan en die hoor je niet. Je moet hem gewoon harder zetten wil je het geluid horen', vertelt Tineke Ahlers.

Volgens Boers zijn deze grote renovatiewerkzaamheden de druppel. Hij woont al 4,5 jaar in het complex en zegt al die tijd last te hebben van geluidsoverlast. 'Zodra iemand uit een woning verhuist wordt de woning direct gerenoveerd en zit je in de geluidsoverlast. Zo gaat het dus al 4,5 jaar', legt Boers uit.

Ook Ahlers ervaart dat zo. 'Als de ene renovatie voorbij is, dan heb je weer lawaai vanwege de andere renovatie. Er worden dan tegels verwijderd en een nieuwe douche gebouwd', vertelt ze.

Schadevergoeding

De bewoners willen schadevergoeding. 'De woningcorporatie stelt er namelijk helemaal niks tegenover. Geen schadevergoeding, niks. Laten ze een keer 100 of 150 euro huurvermindering doorvoeren', zegt boze bewoner Boers.

Boers zegt al geprobeerd te hebben om het probleem aan te kaarten. 'Als je naar het hoofdkantoor belt in Amstelveen, dan verbinden ze je al gelijk door met de woonconsulent en word je afgepoeierd. Je mag helemaal niks zeggen en geen klachten doen. Helemaal niks'.

'Ik heb nog een suggestie gedaan bij de aannemers. Ik heb gezegd dat het een idee is om mensen die overlast ervaren overdag onder te brengen op andere locaties. Dat vonden ze wel een goed idee, maar ik had er eerder mee moeten komen.'

Geluidsoverlast onderschat

De verhuurder, Woonzorg Nederland, laat weten dat ze de geluidsoverlast van de renovatiewerkzaamheden hebben onderschat. 'We zetten ons nu in om in een nabijgelegen complex een ruimte te creëren waar bewoners die daar behoefte aan hebben, zich even in alle rust terug kunnen trekken.'

Verder laat de verhuurder weten dat ze verwachten dat de werkzaamheden nog tot eind dit jaar gaan duren.

