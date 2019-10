Waarom vloog er een drone boven Hoofdstation Groningen?

Met gele borden werden reizigers en voorbijgangers erop geattendeerd. Er is een 'drone operatie' actief op het Hoofdstation in Groningen.

NS liet deze maandag het monumentale gebouw vanuit de lucht inspecteren met een drone.

Een primeur, want het is het eerste station in Nederland waarbij de jaarlijkse onderhoudscontrole op deze manier wordt aangepakt.

Testvluchten

Eerder dit jaar voerden medewerkers van het spoorbedrijf al enkele testvluchten uit met een drone in binnenruimtes, zoals de hal van Utrecht Centraal. Maar voor dronevluchten in de buitenlucht is een speciaal brevet vereist. Omdat de NS-dronepiloten (nog) niet over deze papieren beschikken, worden de buiteninspecties door een gespecialiseerd bedrijf verricht.

Dat gebeurt met behulp van artificial intelligence, legt NS-woordvoerder Erik Kroeze uit: 'We gaan het gebouw niet baksteen voor baksteen bekijken. Als het computerprogramma iets verdachts ziet, dan komt het menselijk oog eraan te pas.'

Sneller en goedkoper

De drone-inspecties zijn sneller, efficiënter en dus goedkoper dan de traditionele inspectiemethodes, waarbij mensen op steigers en ladders moeten klimmen.

Het Hoofdstation is om twee redenen als eerste aan de beurt. Kroeze: 'Dat heeft niet alleen te maken met een reguliere inspectie, maar ook met de grote verbouwing die binnenkort gaat beginnen'.

Amsterdam volgt

Amsterdam Centraal is het volgende station dat binnenkort met een drone wordt geïnspecteerd. 'Dat is niet toevallig', zegt Kroeze. 'In beide gevallen gaat het om monumentale gebouwen waar we zuinig op willen zijn.'

