Deze week kreeg Lotz een forse terugval vanwege een longontsteking. 'Ik heb eerder ook al een longontsteking gehad en niet genoeg tijd genomen om ervan te herstellen. Nu is het harder teruggekomen. Het batterijtje is al heel snel leeg, maar heeft nu ook heel veel moeite om weer opnieuw op te laden.'

'Ik weet hoe ik eruit moet komen'

Toch geeft Lotz niet op. 'Hoop moet je altijd houden. Als je geen hoop meer hebt, kun je er net zo goed mee ophouden.' De filmmaker weet goed waar hij nu staat in het leven. 'Ik heb niet veel kracht, maar wel een goed beeld voor ogen wat te doen. Hoe ik eruit moet komen.'

Lotz kijkt realistisch naar zijn toekomst. 'Wat ik wel verdrietig vind, is dat ik afscheid moet nemen van het leven dat er niet meer is.' Ook heeft hij voor iedereen een levensles. 'We richten ons leven allemaal in alsof we hier duizend jaar zijn. Op een gegeven moment schitter je niet meer, maar heb je je hele leven wel ingericht alsof we hier duizend jaar zijn. We leven niet eeuwig.'

Volgens de filmmaker zitten er ook voordelen aan zijn huidige situatie. 'Ik luister nu met mijn hart en ik hoor de wereld. Ik ben er gewoon weer écht.'

'Ik ga door tot het eind'

Lotz stopt volgens eigen zeggen nog lang niet met zijn webserie 'Lotz Leeft!'. 'Ik heb vanaf het begin gezegd: ik ga door tot het eind. De laatste aflevering heb ik alleen maar kunnen doen omdat iemand mij heeft geholpen. Alleen al die tas tillen is te zwaar voor mij.'

Dankzij vrienden en bekenden houdt Lotz het hoofd boven water. 'Gisteren stonden er nog lieve mensen voor de deur met twee pannen soep en vandaag helpt een vriend mij met mijn sauna. Als ik even in de sauna heb gezeten, voel ik me direct sterker.'

Lotz weet niet wat de toekomst brengt, maar weet wel hoe het er nu voorstaat. 'Ik ga momenteel door het diepste dal, ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt.'

