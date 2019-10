Groningse actieboer: 'We zijn genaaid toen we uit Den Haag wegreden'

Protestboeren op het Malieveld in Den Haag (Foto: ANP)

Dat zegt melkveehouder Roel Heemstra uit Niezijl, een van de drijvende krachten achter de groep Groningse boeren die vorige week op hun trekker naar Den Haag reden.

Farmers Defence Force

De actie van volgende week is georganiseerd door Farmers Defence Force. In tegenstelling tot het protest op het Malieveld is de groep Agroactie niet betrokken bij de organisatie van de actie van volgende week woensdag.

Deze groep wil voorlopig nog in gesprek blijven met de minister. Agractie heeft wel andere acties in voorbereiding, maar die vinden later plaats.

Ook boerenorganisatie LTO Noord verwacht voorlopig meer van gesprekken met het ministerie van Landbouw en Klimaat, dan van actievoeren.

Veel aanmeldingen

Maar volgens Heemstra staan nog veel boeren 'er krek zo in' als vorige week. 'We zijn genaaid op het moment dat we uit Den Haag wegreden', zegt hij.

'Het wordt een olievlek die zich steeds verder uitbreidt, dus daar kan Den Haag zich klaar voor maken.' Zijn woorden lijken te worden onderstreept door het grote aantal aanmeldingen van boeren.

Een groep op berichtendienst Telegram, waar Groningse boeren zich kunnen melden, telde maandagmiddag al een kleine 700 leden.

'Ergens in de Randstad'

Waar de actie van volgende week plaatsvindt en wat er gaat gebeuren, is nog niet bekend. Volgens Farmers Defence Force zullen er meer trekkers bij betrokken zijn dan vorige week, maar gaat het om een publieksvriendelijke actie.

Heemstra: 'Het gebeurt ergens in de Randstad en we willen de strijd aangaan met de échte vervuilers van Nederland.'



