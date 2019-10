Rolstoeldanseres wint NK en rekent af met vooroordelen: 'Ik moet óók conditie opbouwen'

Denk je dat het dansen van de wals, foxtrot of chachacha in een rolstoel onmogelijk is? Marleen Bolwijn bewijst het tegendeel en stal afgelopen weekend de show op het NK Rolstoeldansen. De Groningse won het NK alweer voor de zevende keer.

Samen met haar danspartner Tim Bijker, sleepte ze de titel in de wacht. 'Het is niet anders dan valide dansen', zegt ze. 'Het voordeel van de rolstoel is, is dat als je eenmaal in beweging bent, het wel gaat. Het is moeilijker om de rolstoel op het juiste moment te laten stoppen, zonder dat ik iemand over z'n tenen rij', zegt ze lachend.

Misverstand

'Het is een groot misverstand dat mijn danspartner mij wel even als een winkelkarretje voortrekt, dat is natuurlijk niet zo. We doen ieder vijftig procent van wat nodig is', legt ze uit. 'Ik moet óók conditie opbouwen en als dat lukt, is het ook niet zo zwaar.'

'Vooral de uitdaging aan blijven gaan en voor jezelf steeds beter willen worden', noemt Bolwijn als de grootste drijfveer om steeds weer voor de hoogste podiumplek te gaan. Je moet jezelf eigenlijk steeds opnieuw uitvinden. Bij elke dans wil je dat het plaatje nóg beter klopt dan de keer ervoor. Het is soms echt millimeterwerk.'

Rolstoeldansplezier

In 2006 richtte Bolwijn stichting Rolstoeldansplezier Groningen op, om het voor mindervaliden in een rolstoel makkelijker te maken om te bewegen. 'Het belangrijkste is om gewoon plezier met elkaar te hebben. Dansen is daarvoor een heel mooi middel', licht Bolwijn het oprichten van de stichting toe.

'Daarnaast leer je zelf om je rolstoel beter te gebruiken, maar dat kun je een valide persoon ook leren. En vergeet ook het sociale contact niet', gaat ze verder. 'Mensen met een handicap hebben soms een achterstand in de maatschappij. Dansen brengt je veel meer dan alleen het bewegen.'

Proef op de som

Als RTV Noord-presentator Ronald Niemeijer als danspartner van Bolwijn probeert hoe het is om als valide danser met een rolstoeldanseres te bewegen, is hij positiever dan hij aanvankelijk dacht. 'Ik dacht dat het veel stugger zou gaan', zegt hij. 'Maar het zweeft erover!'