Kevin loopt de 4 Mijl met (de nier van) zijn zus: 'Dat wordt genieten'

'Op een gegeven moment merkte ik dat sporten en bewegen gewoon echt niet meer ging', vertelt Kevin over de periode die voorafging, voordat één van zijn nieren het niet meer deed. Hij ging naar de huisarts en die vertelde hem dat er inderdaad iets niet goed zat. 'Dan weet je wel hoe laat het is', verzucht hij.

'Ik heb ondersteuning gehad van een verpleegkundige en een maatschappelijk werker, die bij mij thuis zijn geweest om te vertellen wat het zou betekenen als ik geen nieuwe nier zou krijgen', weet hij. Een gedenkwaardig moment, dat Kevin inrichtte zoals hij dat graag wilde: 'Met wijn, bier en bitterballen. We hebben er een hele mooie, emotionele middag van gemaakt.'

Honderd procent match

Zijn vader stond direct op om zijn zoon van een nieuwe nier te voorzien, maar die nier bleek niet geschikt. Zijn schoonvader zei hetzelfde, maar ook zijn nier bleek ongeschikt. Daarop besloot zijn zus Kim te testen of haar nier wél geschikt was. Al snel volgde uitsluitsel. 'Ze was een full house: een honderd procent match, de beste match die er kon zijn', weet Kevin.

Kim werd als eerste geopereerd. 'Onze hele familie was in het ziekenhuis en ik was gespannen', herinnert Kim zich. De volgende ochtend moest Kevin de operatietafel op, waarna hij de nier van zijn zus kreeg. Kim weet nog goed hoe hij eraan gereden kwam in zijn rolstoel: 'Dat moment was zó bijzonder', vertelt ze.

Nuchtere Groningers

Kevin kan zijn zus maar niet genoeg bedanken voor het feit dat ze haar nier aan hem wilde afstaan. 'Ik kan daar niets tegenover stellen. Zij heeft mij een nier gegeven, maar wat moet ik haar geven? Ja, liefde. En heel vaak vertellen hoe blij ik ben, maar op een gegeven moment ben je daar ook wel weer klaar mee, want we zijn nuchtere Groningers.'

Samen staan ze zondag aan de start van de 4 Mijl. 'Om samen met haar te starten en te finishen, dat wordt genieten. Niet zozeer van de tijd die we halen, maar van het moment dat je kunt hardlopen en bewegen. Dat je een gezond lichaam hebt, dat is hartstikke fijn.'

Kim is het roerend met haar broer eens. 'Dat je dit samen kunt doen na zo'n gebeurtenis is gewoon fantastisch', besluit ze.