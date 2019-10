Daar is-ie weer: een nieuw seizoen Klouk!

Liefhebbers van Klouk kunnen hun hart voorlopig weer even ophalen. De quiz start vanavond met de najaarscompetitie. En om alvast in de stemming te komen, blikken we nog even snel terug op de voorjaarscompetitie.

Klouk is een quiz over alles wat Groningen rijk is. Dagelijks krijgt een deelnemer vier vragen, zoals: 'Wie is de trainer van FC Groningen?', 'Welk liedje staat al vijftien jaar lang op nummer 1 in Alle vijftig Goud?' of 'Wie is onze commissaris van de Koning?'

Goed of fout antwoord?

Bij een fout antwoord is het afgelopen. Als een kandidaat alles goed heeft, komt hij de volgende uitzending terug, net zo lang tot hij of zij een fout antwoord geeft. Dan is het over en uit.

