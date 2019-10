Op steeds meer plekken hangt een AED, maar niet overal is-ie 24/7 beschikbaar

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

In de kleinere dorpskernen als Ten Boer hangt over het algemeen al wel een defibrillator, maar in de stad Groningen mogen er nog zo'n 20 stuks bij. In elke straal van 500 meter moet uiteindelijk een AED hangen, en dat is in Stad nog niet het geval, meldt de stichting.

Beschikbaarheid

Volgens bestuurslid Klaas Bijl van het lokale initiatief Stichting Groningen Hartveilig moeten we niet naar de aantallen kijken, maar naar de beschikbaarheid van de defibrillators.

'Dan praat ik over de categorie bedrijven, die aangeven wel een AED beschikbaar te willen stellen, maar zelf niet altijd open zijn. Op een gegeven moment gaat dan het hek dicht en kun je er niet meer bij. Dat moeten we niet hebben.'

Zo'n 40 procent van de AED's in de provincie Groningen is nog niet dag en nacht beschikbaar, blijkt uit de cijfers van de Hartstichting.

AED's in buurten

Stichting Groningen Hartveilig ziet daarom liever dat AED's in buurten worden gehangen. Ze worden dan in een speciale kast geplaatst, waar buurtbewoners met een code bij kunnen. Die personen krijgen dan een melding als er sprake is van een noodsituatie.

Lees ook:

- Rode Kruis-app geeft onjuiste informatie over locaties AED's