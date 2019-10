Bouman laat stomverbaasd gemeentebestuur achter in Flevoland

Volgens verslaggeefster Marjan van Ens van Omroep Flevoland heeft hij met het afgeven van een verklaring via een Youtube-filmpje meer vragen opgeroepen dan beantwoord. 'Het filmpje zorgt er alleen maar voor dat het nog onduidelijker is.'

Ook de wethouders weten het niet

In het filmpje zegt de geboren Hoogezandster dat hij niet met zijn directe werkomgeving op één lijn zit over hoe de gemeente Noordoostpolder bestuurd zou moeten worden. 'Maar wie is die directe omgeving?', vraagt Van Ens zich af. 'Bedoelt hij de gemeentesecretaris, de directeuren van de gemeente of de bedoelt hij de rest van het college?'

Van Ens sprak met enkele wethouders en volgens haar weten de wethouders ook niet waarom hij vertrekt. 'En de gemeenteraad vraagt zich nu af hoe ze verder moeten. Ze willen opheldering. En ze willen weten wat ze moeten doen om dit in de toekomst te voorkomen.'

'Bouman moet duidelijkheid scheppen'

In de gemeenteraad van Noordoostpolder is inmiddels de vraag gesteld of ze Bouman niet kunnen terugvragen om duidelijkheid te scheppen. 'De speculaties over de reden van vertrek gaan alle kanten op', zegt Van Ens. 'Het is wel duidelijk dat het gaat om een verschil van inzicht over hoe de gemeente bestuurd moet worden.'

Van Ens verbaast zich ook over de afscheidsvideo van Bouman. 'Hij bedankt de mensen waarmee hij dagelijks overleg had niet eens in de video.'

Omroep Flevoland sprak met een aantal gemeenteraadsfracties van de gemeente Noordoostpolder en de fracties kwamen niet verder dan dat ze 'verrast' en 'verdrietig' zijn vanwege zijn vertrek.

