Peizenaar toch cel in voor vuistslag met grote gevolgen

Een 55-jarige man uit Peize is in hoger beroep voor mishandeling met zwaar letsel tot gevolg veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. De helft hiervan is voorwaardelijk.

De rechtbank in Assen veroordeelde de man in augustus van vorig jaar tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. Dat meldt RTV Drenthe.

Handschoenen

De Peizenaar sloeg op 15 januari 2017 een toen 66-jarige plaatsgenoot blijvend gehandicapt. Dit gebeurde na een feest op een voetbaltoernooi. Het slachtoffer was al 35 jaar beheerder van de sporthal en de organisator van het feest. De mannen stonden met anderen buiten na te praten.

Er werd gegrapt over de motorhandschoenen die de Peizenaar droeg tegen de kou. Uit het niets haalde die uit. De man fietste weg, terwijl het slachtoffer bewusteloos op de tegels lag.



Geen aanleiding

Het Hof tilde er zwaar aan dat de man uit het niets sloeg. Er was geen grimmige sfeer en een echte aanleiding was er ook niet. De Peizenaar zei twee weken geleden op zitting dat hij ervan doordrongen was dat hij moet leven met de wetenschap dat hij een ander gehandicapt heeft geslagen.

Hij heeft sindsdien geen druppel alcohol meer gehad. Het Openbaar Ministerie vond zware mishandeling, waarbij sprake was van opzet, bewezen. Er werd vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijke geëist.

Een lichter vergrijp

Het Hof vond niet dat de Peizenaar had kunnen weten dat hij de ander zo zwaar zou verwonden. Een enkele stomp in het gezicht is doorgaans niet voldoende. Het slachtoffer is door de klap gevallen met alle gevolgen van dien. De hogere rechter gaat uit van mishandeling met ernstig letsel tot gevolg, dat volgens de juridische maatstaven een lichter vergrijp is.

Ook al had de Peizenaar dit allemaal niet gewild en aanzien komen; dergelijk gedrag wordt in deze samenleving niet getolereerd, oordeelde het Hof. De hogere rechter wil met een celstraf benadrukken dat de straf ook dient als vergelding. In dit geval mag niet worden afgedaan met een werkstraf.