Vergunningen marktkooplui op de schop: 'Ik kan mijn plaats kwijtraken'

Onzeker

'Het was eerst wel even schrikken. Daarna dacht ik: het zal wel loslopen. Het is onzeker. Het kan zijn dat ik m'n plaats kwijtraak. Dan heb ik geen inkomsten, en dat heeft ook gevolgen voor mijn personeel.'

Dat zegt Mark Smit, eigenaar van een van de vier vaste viskramen op de Vismarkt in Stad. De kraam draagt de naam van zijn vader: André Smit.

Investeringen

'Ik sta al heel wat jaartjes hier. Mogelijke investeringen heb ik maar even in de ijskast gezet, en heb ervoor gekozen deze wagen op te knappen in plaats van een nieuwe te kopen. Ik ga nu niet investeren, want ben ik straks mijn vergunning kwijt. '

Investeringen voor de lange termijn zijn essentieel voor een aantrekkelijke markt, meent Smit. 'In 2016 waren we de beste markt van Nederland, mede door het goede materiaal dat hier staat. Wat de gevolgen werkelijk zijn, ik weet het niet,' vervolgt hij. 'Het is Europees bepaald. Gemeenten zullen zich er aan moeten houden.'

Markt-minded

Marktmeester Dirk Jan Kooiman herkent het beeld dat Smit schetst. 'Er staat hier voor miljoenen aan materiaal op de markt. Die investeringen verdien je niet zomaar terug met een vergunning voor een paar jaar.'

Daarbij is de markt volgens Kooiman van groot belang voor de binnenstad. 'De markt is de motor van de binnenstad. Gelukkig zijn we in Groningen heel markt-minded.'

Grijze haren



Smit is ook nuchter. 'Nee, ik maak me geen zorgen, we zien morgen wel weer verder. Wat moet je eraan doen? Ik kan er zelf niets aan veranderen. We zijn hier vandaag, we gaan vis verkopen, dan komt het wel weer goed.'

'Voor hetzelfde geld rolt het balletje wel de goede kant op. Dan hebben we voor vijf of tien jaar weer een vergunning. Ach, kijk naar m'n grijze haren. Dan ben ik al met pensioen…'

'Geen vijf jaar'

De gemeente Groningen laat in een reactie weten zeker de intentie te hebben om vergunningen voor de lange termijn te verstrekken.

'Mensen moeten de kans krijgen om hun investering terug te verdienen. En dat kan niet in twee of vijf jaar. Dus de intentie is wel om lange termijnvergunningen te geven', vertelt woordvoerder Corien Koetsier.

De gemeente Groningen gaat over een paar weken in gesprek met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, die de belangen van de marktkooplui vertegenwoordigt.