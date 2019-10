LTO Noord stapt desnoods naar de rechter vanwege stikstofplan

Extra ruimte kwijt

Hij reageert daarmee op de kabinetsbrief over het stikstofreductieplan dat vrijdag gepresenteerd werd. In die brief wordt de mogelijkheid genoemd dat boeren die een vergunning hebben om uit te breiden, maar dit nog niet gedaan hebben, die extra ruimte kwijtraken.

Bruins: 'Het is toch raar dat als je veel tijd en geld besteed hebt aan een vergunning, die nog niet helemaal hebt benut en dat dan de ruimte die er in zit in één klap afgepakt zou worden. Wij zullen er alles aan doen om dat te voorkomen, zo nodig met juridische stappen'.

Slecht voor leefbaarheid

Ook is de boerenorganisatie het niet eens met het zogeheten extern salderen, waarbij het recht om stikstof uit te stoten, verhandeld kan worden.

'Het zou toch slecht zijn voor de leefbaarheid in laten we zeggen Noordoost-Groningen als bijvoorbeeld een groot bedrijf in de Eemshaven landbouwbedrijven gaat uitkopen om die extra ruimte te kunnen claimen?', aldus de boerenvoorman.

Een ander pijnpunt is wat betreft LTO Noord generieke en gedwongen krimp. 'Onbespreekbaar', zegt Bruins. 'Dat kan niet waar zijn. Maar als je de brief leest lijkt er een voorzichtige beweging de kant op te gaan dat dat er nu af is.'

'We blijven de verdere behandeling van de kabinetsbrief op de voet volgen', besluit Bruins.

