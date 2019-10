'Het vertrek van Bouman bij gemeente Noordoostpolder is een teken aan de wand'

'Buiten gezondheidsredenen om is het nog niet eerder voorgekomen dat een burgemeester na zo'n korte tijd al vertrekt", vertelt Bijl tegen Omroep Flevoland.

Bouman, oud-wethouder van Eemsmond, maakte maandag bekend af te treden na de ambtsketen maar tien maanden gedragen te hebben. De reden voor zijn vertrek blijft in nevelen gehuld.

Directe werkomgeving

Zijn plotselinge vertrek roept veel vragen op. Vragen die niet worden beantwoord door de inmiddels ex-burgemeester. Bouman zegt in het YouTube-filmpje waarin hij zijn vertrek wereldkundig maakt, dat er een 'te groot verschil is met zijn directe werkomgeving over de wijze waarop ik de gemeente wil besturen'.

Problemen met gemeenteraad zijn onwaarschijnlijk

Volgens Bijl moet die 'directe werkomgeving' slaan op de wethouders. 'Als het om de gemeentesecretaris of de griffier zou gaan, dan zouden zij degene zijn die opstappen als er een conflict is. Ook zou het vreemd zijn als er onoverkomelijke problemen zouden zijn met de gemeenteraad, want die heeft Bouman zelf uitgekozen als burgemeester een paar maanden geleden', denkt Bijl.

John Bijl vindt het opvallend dat raadsleden het vertrek van Bouman niet hebben zien aankomen. 'Het is erg gek dat het zo plotseling is gegaan en dat er geen gesprekken zijn geweest met de gemeenteraad', zegt Bijl. 'Bovendien vind ik het laf van de raadsleden dat ze blijkbaar de burgemeester niet steunen en wel de wethouders. Er zitten allerlei 'veiligheidskleppen' in het democratische proces en die hebben hier blijkbaar allemaal niet gewerkt', aldus Bijl.

Dit zegt iets over het dagelijks bestuur in Noordoostpolder John Bijl - Democratie-expert

'Hoe dit gelopen is zegt iets over het dagelijks bestuur in Noordoostpolder. Als het niet lukt om hier met elkaar fatsoenlijk over te praten en er één iemand moet sneuvelen nadat hij net tien maanden bezig is, dan is dat een teken aan de wand', aldus Bijl.

Niet gestabiliseerd

Het is waarschijnlijk dat Bouman gesprekken heeft gevoerd met de Commissaris van de Koning Leen Verbeek, over de moeilijkheden waarmee hij te maken had in de gemeente. 'Het valt onder de wettelijke opdracht van een Commissaris van de Koning om te zorgen voor stabiliteit van het gemeentebestuur. In hoeverre Verbeek in dit geval al dan niet heeft proberen te bemiddelen weet ik niet, maar duidelijk is wel dat hij de situatie niet heeft weten te stabiliseren.'.

Leen Verbeek zegt voor het eind van deze week, of anders begin volgende week met een interim burgemeester van buiten Noordoostpolder te komen. Tot die tijd neemt wethouder Marian Uitdewillegen als loco-burgemeester de taken waar.

Harald Bouman wil verder geen commentaar geven en laat het bij zijn officiële verklaring in de video.

Lees ook:

- Bouman stopt alweer als burgemeester van Noordoostpolder

- Bouman laat stomverbaasd gemeentebestuur achter in Flevoland