'Klikken over bijstandsfraude is geen groot probleem in Loppersum'

Het gemeentebestuur van Loppersum is op z'n zachtst gezegd niet blij met het Volkskrant-artikel over klikken, afgelopen zaterdag. Daaruit bleek dat Lopsters relatief het vaakst klikken over bijstandsfraude.

'Ik weet niet of dit onderzoek wel klopt. De suggestie wordt gewekt dat hier buitenproportioneel veel problemen mee zijn', zegt burgemeester Hans Engels.

Unieke meldingen?

De Volkskrant heeft aan elke Nederlandse gemeente gevraagd of er een meldpunt is voor bijstandsfraude. Ook heeft de krant gevraagd hoeveel tips er binnen zijn gekomen.

Loppersum sprong daar relatief bovenuit, met 66 tips over 240 bijstandsgerechtigden.

Het is echter onbekend of dit unieke tips zijn. 'Het zou ook kunnen zijn dat één iemand dit formulier 66 keer invult over zijn buurman', zegt wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks). 'Je zou er dus dieper in moeten duiken, voordat je deze conclusies eraan verbindt.'

Betaalde baan

Inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum kunnen vermoedens van bijstandsfraude melden via een online formulier bij Werkplein Fivelingo, dat de bijstand uitvoert in die gemeenten.

Een voorbeeld van bijstandsfraude is dat je niet doorgeeft dat je een betaalde baan hebt, terwijl je een uitkering hebt. Of als je verzwijgt dat je gaat samenwonen.

'We hebben dit expres heel makkelijk gemaakt, want we staan voor elke melding open. Daarna gaat het professionele werk beginnen en wordt er gekeken of het wel of niet klopt', zegt Schollema.

Geen verder onderzoek

De gemeente gaat naar aanleiding van de berichtgeving niet onderzoeken of de meldingen inderdaad van enkele personen komen, of dat er wel 66 unieke tips zijn binnengekomen.

Schollema: 'Dat is zonde van de dure ambtelijke capaciteit. Dit is geen groot probleem in onze gemeente. En we hebben wel wat grotere opgaven te doen.'

