Midden-Groningen ondersteunt actiegroep tegen uitbreiding zoutwinning

Volgens de gemeente is de groep een goed voorbeeld van 'participatie door de samenleving'. De stichting strijdt tegen de uitbreidingsplannen van zoutwinner Nedmag. Dat bedrijf wil nieuwe zoutwinningsputten aanleggen bij Kiel-Windeweer, Oud Annerveen en Zuidlaarderveen.

Gesprekspartner

'We vinden het belangrijk dat mensen in dat gebied zich organiseren en dat we een gesprekspartner hebben in het gebied over de gevolgen van zoutwinning', vertelt wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen.

Volgens de wethouder ligt er een verzoek voor advies over de uitbreidingsplannen. 'Dat willen we graag in samenspraak met inwoners geven. We willen graag het geluid van de inwoners horen en daarom ondersteunen we de stichting.'

Concreet betekent het dat de gemeente 2500 euro subsidie beschikbaar stelt, zodat de stichting daarmee bijeenkomsten kan organiseren.

Nedmag

Zoutwinningsbedrijf Nedmag respecteert de beslissing van de gemeente en heeft geen behoefte om een inhoudelijke reactie te geven.

Lees ook:

- Uitbreiding zoutwinning naar Drenthe schiet actiegroep in verkeerde keelgat

- SodM handhaaft verscherpt toezicht op zoutwinning Nouryon

- Zuiver zout is een unique selling point voor Veendam