Ommelander Ziekenhuis Groningen scoort 'verklaarbare' onvoldoende

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda krijgt het rapportcijfer 4 in de jaarlijkse stresstest van BDO Accountants. Het bureau beoordeelt de staat van Nederlandse ziekenhuizen aan de hand van de financiële jaarverslagen van 2018.

Volgens het accountantsbureau is het rendement van het OZG met 0,3 procent 'erg laag'. Het ziekenhuis had aan het eind van vorig jaar niet meer dan 390.000 euro over, terwijl de inkomsten ruim 127 miljoen bedroegen. Gemiddeld is het rendement in de ziekenhuisbranche zo'n anderhalf procent.

Genoeg in kas

Volgens Chris van den Haak van BDO heeft het Scheemder ziekenhuis genoeg geld in kas voor alle lopende verplichtingen, maar is het vermogen om toekomstige tegenvallers op te vangen (solvabiliteit) te laag. Dat is vijftien procent, waar 25 de norm is.

In 2017 scoorde het OZG nog een acht, dus dit hoeft geen probleem te zijn Chris van den Haak - BDO Accountants

Derde punt van zorg is het vermogen om rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen betalen. Het percentage van het OZG is 0,82 procent, waar de norm circa twee procent is.

Zorgwekkend?

Toch is de dikke onvoldoende niet direct zorgwekkend, zegt Van den Haak. De financiën van het ziekenhuis zijn vorig jaar sterk beïnvloed door de nieuwbouw in Scheemda. 'Het jaar daarvoor scoorde het ziekenhuis nog een acht. Dit hoeft dus geen probleem te zijn. Dat is er pas als de cijfers langjarig slecht zijn.'

Ook woordvoerder Christel Ietswaart van Ommelander Ziekenhuis Groningen wijt het slechte rapportcijfer aan 'de kosten die gemoeid zijn met de verhuizing en de nieuwbouw.'

Het ziekenhuis moet het nu wel gaan terugverdienen Chris van den Haak - BDO Accountants

Het komt er volgens Van den Haak wel op aan dit jaar. 'Het was het eerste jaar van de nieuwbouw, maar het ziekenhuis moet het nu wel gaan terugverdienen.'

Prognoses

Of dat lukt is nog niet zeker. Volgens woordvoerder Ietswaart zijn de prognoses 'gematigd positief'. De nieuwbouw kostte begin dit jaar namelijk ook nog geld, onder meer door de aanleg van extra parkeerplaatsen.

Daarnaast moet het Scheemder ziekenhuis zich voorbereiden op het leveren van extra zorg, nu het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal afkalft. Dat zal ook financiële gevolgen hebben, onder meer omdat het gloednieuwe Scheemder ziekenhuis daarvoor moet worden verbouwd.

Hoe doet de rest het?

Treant Zorggroep heeft van de accountants het rapportcijfer 6 gekregen, tegenover een 4 een jaar daarvoor. Treant (met de ziekenhuizen Refaja, Bethesda en Scheper) schreef in 2018 voor het eerst in jaren zwarte cijfers.

De zorggroep zit midden in een grote reorganisatie. Vorige week werd bekend dat komende jaren vijfhonderd volledige banen verdwijnen. Ook dreigen voor dit jaar weer rode cijfers.

Het Martini Ziekenhuis in Groningen scoort over 2018 een 9; in 2017 was dat een 10.

De uitkomsten van de test zeggen niets over de medische prestaties van de ziekenhuizen.

