Damster college gaat door met inloopuur

Appingedam begon dit voorjaar met het spreekuur. Er zijn zes bijeenkomsten geweest, waar in totaal 31 bezoekers naartoe gingen.

Versterking

De nieuwe burgemeester Koos Wiersma wil het inloopuur graag weer oppakken: 'We merken dat er steeds meer behoefte is om rechtstreeks met ons in contact te komen. Dat is niet vreemd, gezien alle ontwikkelingen rond bijvoorbeeld de versterkingsopgave.'

Het inloopuur is afwisselend in het Raadhuis in de Wijkstraat of een andere locatie in de stad. Mensen hoeven zich niet vooraf aan te melden.

Live-uitzending op Facebook

Wiersma gaat ook een digitaal inloopuur houden op Facebook. In een live-uitzending kunnen mensen allerlei vragen aan hem stellen. Zijn voorganger, Anno Wietze Hiemstra, deed dit afgelopen voorjaar al.

Het eerstvolgende inloopuur is volgende week dinsdag in het Raadhuis.

Lees ook:

- Gemeente Appingedam start met inloopuur: 'Niet vreemd gezien alle onderwerpen'