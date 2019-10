Bestuur Treant Zorggroep op de schop; artsen stappen eruit

Chirurg Marco Dam en anesthesioloog David Post zaten sinds 1 november 2017 in de raad van bestuur. Ze waren sindsdien parttime dokter en parttime bestuurder. Ze vinden die functies niet langer te combineren, nu Treant midden in een reorganisatie zit.

Belangenverstrengeling

Om hun aantreden is veel te doen geweest. De ondernemingsraad overwoog zelfs een rechtszaak bij de Ondernemingskamer, omdat zij geen advies had gegeven over het nieuwe bestuursmodel. Ook waren er zorgen over belangenverstrengeling. Een arts heeft namelijk een dubbele pet als hij of zij namens alle artsen besluiten kan nemen bij het ziekenhuis dat die artsen inhuurt.

Fulltime dokter

Beide doktoren gaan weer helemaal aan de slag als arts bij Treant. In het bestuur komt een nieuwe fulltime bestuurder terug die de medische portefeuille in moet vullen. De Ondernemingsraad (OR) van Treant wil nog niet reageren op het terugtreden van de artsen uit het bestuur, omdat de OR donderdag pas weer bijeen komt.

Treant Zorggroep maakte vorige week bekend dat er vijfhonderd fulltime banen verdwijnen de komende jaren. Het Refaja in Stadskanaal en het Bethesda in Hoogeveen worden weekziekenhuizen.

