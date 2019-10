Elf juristen schrijven samen boek over de gaswinning

Drie van de elf schrijvers zagen een aantal jaar geleden dat het niet goed ging tussen gedupeerden en de NAM.

'De NAM was te machtig en de kleine burger kwam in de verdrukking', legt Oldenhuis uit. Hij stond toen naar eigen zeggen samen met hoogleraren Herman Bröring en Jan Brouwer op om iets te doen.

Juristenblad

Het drietal schreef onder meer een artikel in het Nederlands Juristenblad en ze riepen op tot een zogenoemde 'aardbevingskamer' bij de Rechtbank Noord-Nederland. Oldenhuis: 'Tot onze verbazing kwam die er.'

Maar belangrijker: ze zagen overwegingen die zij opvoerden ook terugkomen in de rechtspraak.

Eigen vakgebied

Meer hoogleraren voegden zich bij de club, met vooralsnog als uitkomst het boek. Een boek waarvan Oldenhuis denkt dat het ook in de toekomst nog kan helpen

'Je hebt hier elf juristen die allemaal in hun eigen vakgebied iets hebben geschreven. Dat is heel belangrijk.'

Huizinge

De juristen blikken in hun boek onder meer terug op de aardbeving bij Huizinge in 2012. Sindsdien is er op juridisch gebied veel veranderd. Denk alleen al aan de schadeafhandeling die niet meer is ondergebracht bij de NAM, maar bij de overheid.

In de tussentijd buitelden de regelingen over elkaar heen, zegt Oldenhuis. 'Nu zitten we in een soort balans', zegt hij.

'We moeten nu de rijen sluiten, want we hebben te veel tijd verloren omdat we het onderling oneens waren. Zorg ervoor dat de burgers krijgen waar ze recht op hebben.'

