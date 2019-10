Pekela slaat nieuwe slag in strijd tegen leegstand: 'Die lelijke pukkel moet weg'

De gemeente Pekela heeft samen met de provincie een leegstaand winkelpand en twee bovengelegen woningen in het centrum van Oude Pekela aangekocht. Het is de bedoeling dat de gebouwen ruimte maken voor twaalf sociale huurwoningen.

Voor het project echt kan starten, moeten nog twee woningen aangekocht worden. Er zitten namelijk geen twee, maar vier woningen boven het leegstaande pand. Met twee woningeigenaren wordt op nog druk onderhandeld.

Leegstand

In het lege pand zaten vroeger onder andere een fietsenzaak en een groenteboer, maar het staat al ruim vier jaar leeg. Wethouder Hennie Hemmes kijkt vanaf zijn werkkamer naar het pand: 'Dit is een doorn in het oog. Het is een winkelruimte die je toch niet meer vol krijgt. Die lelijke pukkel moet weg.'

Hemmes heeft die mening al jaren, maar kon er nooit veel over kwijt. Op eerdere vragen over ontwikkelingen op die plek was het antwoord steevast: 'Een broedende kip moet je niet storen.'

Maar Hemmes is klaar met broeden. Over de radiostilte rondom het project: 'Als ik jou had verteld dat wij dat pand en die woningen wilden kopen, was de prijs natuurlijk omhoog gegaan. Het was het beste om er niet teveel over te zeggen.'

Plannen

Het is niet de eerste keer dat Pekela op deze manier probeert het centrum meer kleur te geven. De gemeente kocht eerder al meerdere (leegstaande) panden op, om daar koop- en huurappartementen in te realiseren. Zo werd het pand van Action gekocht, waardoor de winkelketen terug kon naar het centrum van Oude Pekela. En nu slaat Pekela dus opnieuw een slag tegen leegstand.

Hemmes: 'Wij hebben in twee jaar tijd meer dan vierduizend vierkante meters aan winkelruimte opgekocht om er iets moois voor terug in de plaats te doen.' De SP'er kan niet zeggen hoeveel geld met dit project gemoeid gaat. 'Wij zijn nog in onderhandeling met de woningeigenaren, dus ik laat mij niet in de portemonnee kijken.'

Risicootje

Het is een risico. Zolang twee van de vier woningen bewoond zijn, gaan de ambitieuze plannen niet door. Het is niet het eerste risico dat Hemmes voor zijn rekening neemt. Toen Pekela vorig jaar het voormalige pand van de Action kocht, wist de gemeente nog niet eens zeker dat de provincie een kleine twee ton zou bijdragen.

Toch pakte het goed uit. De wethouder verwacht niet dat het nu ineens anders verloopt. 'Er zitten nogal wat financiële risico's aan, maar soms moet je je nek uitsteken. Anders gebeurt er nooit iets. Ik heb hier volop vertrouwen in.'

Acantus

Zodra Pekela en de provincie ook de andere twee woningen in handen hebben, kunnen zij doorpakken met de plannen. Het pand en de vier woningen moeten plat. Vervolgens is het aan Acantus om op die locatie twaalf sociale huurappartementen te realiseren.

Hemmes: 'Wij hebben veel mensen in Pekela die alleen in aanmerking komen voor sociale huur. Dat kan hier. En daarbij is het een prachtige plek waar mensen graag willen wonen. Je zit midden in het centrum en overal dicht bij in de buurt.'

