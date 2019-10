Lopend Vuur: Zelf vuurwerk afsteken hoort bij oud en nieuw

Verwarring in de Tweede Kamer over een eventueel verbod op bepaalde soorten consumentenvuurwerk.

De VVD deed samen met het CDA het voorstel om naast de zwaarste categorie consumentenvuurwerk ook bepaalde vuurpijlen en zogeheten single shots in de ban te doen. In twee tweets kwam de VVD daar later op de avond op terug.

Ook zonder de VVD is er - volgens CDA-kamerlid Chris van Dam - in de Tweede Kamer een meerderheid om soorten vuurwerk te verbieden. Volgens Van Dam nodig om 'veiligheid van hulpverleners en omstanders te vergroten. Met het verbieden van single shots en zware vuurpijlen wordt die stap gezet.' De maatregel zou in 2021 moeten ingaan.

Ieder jaar is er veel schade en vallen gewonden door vuurwerk. Oogartsen hebben al wel eens gepleit voor een totaalverbod op vuurwerk. Ook wordt er in diverse plaatsen gepraat over een georganiseerd vuurwerk op één locatie.

